Свердловские спасатели проверили 2,5 тысячи участков перед выборами

В дни голосования в местах проведения выборов будут дежурить спасатели. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области спасатели проверили 2,5 тысячи участков перед выборами, которые пройдут 11 сентября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Все объекты готовы к безопасному проведению выборов, - говорится в сообщении.

В дни голосования в местах проведения выборов будут дежурить спасатели.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования. В Свердловской области пройдут выборы в представительские органы местного самоуправления. Также уральцы будут голосовать за губернатора.

В 2022 году на пост главы региона баллотировались действующий губернатор Евгений Куйвашев от «Единой Россия», депутат Заксобрания Александр Каптюг от ЛДПР, вице-спикер Заксобрания Александр Ивачев от КПРФ, депутаты Госдумы Андрей Кузнецов от «Справедливой России» и Александр Демин от партии «Новые люди».