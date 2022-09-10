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Общество10 сентября 2022 12:48

В Свердловской области в 2022 году высадят миллион деревьев

Так будут компенсировать потери от пожаров
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Сенцы уже высадили в Сысертском лесничестве. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сенцы уже высадили в Сысертском лесничестве. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области за 20222 год высадят миллион деревьев. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

- За год в регионе будет высажен миллион новых деревьев. Таким образом мы компенсируем потери леса от пожаров, вырубки деловой древесины и старых деревьев, которые заготавливают свердловчане на дрова, - приводит его слова департамент информационной политики.

В рамках акции «Сохрани лес» высадят 150 тысяч деревьев. Она уже стартовала 10 сентября в Сысертском лесничестве. Участие приняли свердловские студенты, общественные организации, представители областных министерств и ведомств, а также другие жители области.

На площади один гектар посадили четыре тысячи двухлетних сеянцев сосны. Всего в Свердловской области в акции «Сохраним лес» будет участвовать 31 площадка.