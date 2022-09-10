На Уралмаше пьяный грабитель, праздновавший День рождения, напал на медсестру

Мужчина заявил, что готов возместить пострадавшей ущерб. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в ночь на 7 сентября 40-летний мужчина напал на 49-летнюю медсестру на улице Победы и сорвал с нее золотую цепочку. Он был пьян и праздновал свой День рождения. Момент нападения попал на видео.

- Потерпевшая, работающая медсестрой в одной из клиник города, пояснила, что на нее напал неизвестный мужчина, сорвал с шеи цепочку и отобрал рюкзак, в котором находились документы, кошелек, банковская карта и ключи от квартиры, - говорится в сообщении городского УМВД.

Ущерб оценивается в 30 тысяч рублей. С места происшествия женщину увезли на скорой помощи. Полиция к вечеру того же дня установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 40-летний уроженец ближнего зарубежья. Он работает подсобным рабочим на одной из овощных баз.

Задержанный признал свою вину. Он рассказал, что желание ограбить кого-нибудь появилось у нег во время распития алкоголя. Застолье он себе устроил по случаю Дня рождения, который приходится на 8 сентября. Похищенное он сразу же сдал в ломбард. Мужчина заявил, что готов возместить пострадавшей ущерб.

На мужчину завели дело по ч. 2 ст.161 УК Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Подозреваемый находится сейчас под стражей.