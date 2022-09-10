У главреда «Вечерних ведомостей» арестовали счета по делу о фейках

По словам Постникова, у него на счету не было такой крупной суммы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова арестовали счета на пять миллионов рублей в рамках дела о фейках про российскую армию. Об этом журналист сообщил в своем telegram-канале.
- Вдогонку к обыскам в квартире у меня теперь еще и заблокировали банковские счета на пять миллионов за некий «ущерб, причиненный преступлением», - написал он.
Постников отметил, что у него не был на счету таких денег. У него списали 700 рублей.
Обыски у журналиста в квартире прошли 8 сентября. Спецназ МВД вскрыл дверь жилища, но самого журналиста в квартире не было. Позже он сам пришел в полицию и дал показания. По данным источника «КП-Екатеринбург», причиной для обысков стало уголовное дело бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*.
* внесен в список иноагентов