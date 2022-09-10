На выезде из Екатеринбурга образовалась огромная пробка

На участке идут дорожные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выезде из Екатеринбурга на Тюменском тракте образовалась огромная пробка. Она растянулась почти на шесть километров. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Затор из машин начинается около поселка Исток и заканчивается за Косулино. По данным сервиса, на участке идут дорожные работы.

Пробка растянулась почти на шесть километров. Фото: сриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Ранее, утром 30 августа, большая пробка скопилась на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта. Затор образовался на дублере Сибирского тракта. Длина пробки превышала 10 километров.

Тогда а 14 километре Тюменского тракта шли дорожные работы. Движение в сторону Екатеринбурга было сужено до одной полосы.