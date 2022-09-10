В Екатеринбурге у районной администрации вырос ядовитый борщевик

Юридическим лицам за неуборку борщевика грозит от 20 до 30 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге рядом с администрацией Чкаловского района вырос ядовитый борщевик. Растения появилось на газоне на перекрестке улиц 8 Марта и Авиационной.

- Семена на нем почти достигли зрелости. Просто не знаю, куда пожаловаться на данную халатность, - рассказал горожанка порталу E1.RU.

Физическим лицам за неуборку борщевика грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей. Юридическим лицам в свою очередь придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей.

Борщевик обладает жгучим эффектом и вызывает мутацию кожи. Специалисты-агрономы уверены от ядовитого растения советуют избавляться, как можно скорее. Обычно, эта забота лежит на коммунальных службах. Редакция «КП-Екатеринбург» поговорила с экспертами о том, какие увечья можно получить из-за ядовитого сока растения и как предотвратить его активный рост.