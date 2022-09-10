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Общество10 сентября 2022 6:19

В Екатеринбурге у районной администрации вырос ядовитый борщевик

Растение появилось прямо на газоне
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Юридическим лицам за неуборку борщевика грозит от 20 до 30 тысяч рублей

Юридическим лицам за неуборку борщевика грозит от 20 до 30 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге рядом с администрацией Чкаловского района вырос ядовитый борщевик. Растения появилось на газоне на перекрестке улиц 8 Марта и Авиационной.

- Семена на нем почти достигли зрелости. Просто не знаю, куда пожаловаться на данную халатность, - рассказал горожанка порталу E1.RU.

Физическим лицам за неуборку борщевика грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей. Юридическим лицам в свою очередь придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей.

Борщевик обладает жгучим эффектом и вызывает мутацию кожи. Специалисты-агрономы уверены от ядовитого растения советуют избавляться, как можно скорее. Обычно, эта забота лежит на коммунальных службах. Редакция «КП-Екатеринбург» поговорила с экспертами о том, какие увечья можно получить из-за ядовитого сока растения и как предотвратить его активный рост.