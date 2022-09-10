Свердловчанка вычислила, что ей звонят мошенники, но все равно лишилась денег

Пенсионерка оформила кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 64-летняя пенсионерка сначала вычислила уловку, позвонивших ей мошенников, но потом доверилась им. Женщина оформила кредит и перевела аферистам 53 тысячи рублей. Об этом сообщает МО МВД «Алапаевский».

- В ходе опроса пенсионерка пояснила, что 2 сентября ей позвонили якобы сотрудники банка России, попросив ее об оказании помощи в изобличении целой группы мошенников. Для этого ей необходимо было оформить на себя кредит и перевести деньги на указанные «сотрудниками банка» счета, - говорится в сообщении.

Женщина отказалась и подумала, что ей звонят аферисты. Однако на следующий день ей снова позвонили. Собеседник представился сотрудником силовой структуры. Он сообщил, что якобы действительно проводится спецоперация по поимке мошенников. Также мужчина отправил в мессенджере свердловчанке фотографию удостоверения сотрудника банка, участвующего в этой «операции».

При этом звонивший заверил, что все расходы, связанные с выплатой кредита, банк возьмет на себя. Пенсионерка поверила лжесиловику. Она оформила кредит и перевела деньги на указанные номера телефонов. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников.