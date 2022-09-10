Аренда комнат в Екатеринбурге подорожала за год на 6,3%

При этом в Москве долгосрочная аренда комнат теряет актуальность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с сентября 2021 года аренда комнат подорожала на 6,3%. Средняя стоимость теперь составляет 9,5 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

- В регионах съемные комнаты еще часто считаются приемлемым вариантом проживания, и спрос на них высок как на наиболее экономное жилье, - объяснил генеральный директор портала Павел Луценко.

Он отметил, что в Москве долгосрочная аренда комнат теряет актуальность, что ведет к снижению цен на аренду. По его словам, арендаторы предпочитают снимать маленькие студии примерно за ту же цену. В среднем по России комнаты сдают за 8,1 тысячи рублей. Это на 11,9% больше показателя 2021 года.

В начале марта эксперты Уральской палаты недвижимости сообщили, что в Екатеринбурге с начала 2022 года на вторичном рынке недвижимости средняя цена за один квадратный метр в квартирах выросла на 4,3% до 97,7 тысячи рублей. А в конце месяца стало известно, что после 24 февраля цена на квартиры в новостройках в столице Урала выросли от 3 до 30%.