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Происшествия9 сентября 2022 20:32

В Екатеринбурге у ТЦ «Карнавал» вспыхнула отечественная легковушка

Огонь потушили в течение двух минут
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место ЧП оперативно приехали две пожарные машины. Фото: скрин с видео

На место ЧП оперативно приехали две пожарные машины. Фото: скрин с видео

В Екатеринбурге у ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина вспыхнула отечественная легковушка ВАЗ-2107. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в часть 9 сентября в 16:05.

- На площади трех квадратных метров сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2107, - уточнили в региональном МЧС.

На место ЧП оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили огонь в течение трех минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Первоуральске сгорел гараж с дорогой иномаркой. На место оперативно приехали две пожарные машины и семь спасателей, которые потушили огонь в 17:09, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:33.