В Первоуральске при помощи удочки спасли кота, который просидел на сосне три дня

Специалисту пришлось доставать кота специальной удочкой. Фото: страница ВКонтакте "ЗооСпас Екатеринбург"

В Первоуральске спасли кота, который просидел на сосне три дня. По словам специалиста «ЗооСпас» он уже доставал этого пушистика с дерева.

- Несмотря на прохладу, сосна опять оказалась вся покрыта стекающей смолой, так что веревка снова стала липкой и вновь пришлось бороться на дереве с постоянно приклеивающимися жумарами, - рассказал спасатель.

Из-за большой высоты и сильного ветра специалисту пришлось доставать кота специальной удочкой. Зооспасатель Евгений Зенков зацепил кота петелькой и спустил к себе в руки. После этого он спустился с сосны и передал пушистого «древолаза» хозяйке.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге спасли щенят, застрявших в колодце. Спасателю пришлось идти несколько метров, пока щенки не уперлись в тупик. Когда он их догнал, то взял за шкирку и вытащил на поверхность, где уже бегала их мама.