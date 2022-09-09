Минюст включил в список СМИ-иноагентов екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву*

Бывшую журналистку арестовали в зале суда. Фото: социальные сети Елены Шукаевой

Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву*. Напомним, что бывшую журналистку «Новой газеты» 17 августа арестовали в зале Свердловского суда за репост фильма Алексея Навального**.

Список иноагентов также пополнили политолог Валерий Соловей*, блогер Майкл Наки*, историк Тамара Эйдельман*, а также журналисты Юлия Латынина* и Андрей Афанасьев*.

* признаны Минюстом иноагентами в РФ

** внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Ранее мы писали, что телеком-блогера Михаила Климарева внесли в список СМИ-иностранных агентов. Эта информация появилась на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. В последнее время мужчина занимал должность исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета».