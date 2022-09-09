Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле после реконструкции открылся парк культуры и отдыха металлургов. На его обновление было выделено порядка 113 миллионов рублей. Площадь участка благоустройства составила 25 тысяч квадратных метров

- Меньше, чем за пять месяцев в центральной части ПКиО обновили пешеходные дорожки, отремонтировали арку главного входа, сменили вывеску, установили современную уличную мебель и торшерные светильники. Для малышей обустроили новые детские аттракционы, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кроме того, здесь появилась зона для активного отдыха: велопарковки, построена большая площадка для занятий уличной гимнастикой, скейт-парк.

- Уверен, что одно из старейших общественных пространств города снова станет местом притяжения жителей Тагилстроевского района и приобретет ту незабываемую атмосферу, которая была здесь в лучшие времена, - отметил мэр Владислав Пинаев.