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Общество9 сентября 2022 18:13

В Екатеринбурге пройдет отбор участников в Сomedy Баттл

Участие могут принимать желающие от 16 до 40 лет
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Участие могут принимать желающие от 16 до 40 лет.

Участие могут принимать желающие от 16 до 40 лет.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге 16 сентября пройдет отбор участников в Сomedy Баттл. Желающим нужно подготовить юмористическое выступление на три минуты в любом жанре.

- Жанр может быть любой: стендап, миниатюры, оригинальный жанр, монолог, репризы. Если участник выступает в музыкальном жанре, слова и музыка должны быть исключительно собственного сочинения, - рассказали организаторы.

При себе участники должны иметь паспорт, электронную и распечатанную анкету, а также планшет или ноутбук, если во время выступления используются фото или видео.