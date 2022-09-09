В Екатеринбурге пройдет отбор участников в Сomedy Баттл

Участие могут принимать желающие от 16 до 40 лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге 16 сентября пройдет отбор участников в Сomedy Баттл. Желающим нужно подготовить юмористическое выступление на три минуты в любом жанре.

- Жанр может быть любой: стендап, миниатюры, оригинальный жанр, монолог, репризы. Если участник выступает в музыкальном жанре, слова и музыка должны быть исключительно собственного сочинения, - рассказали организаторы.

При себе участники должны иметь паспорт, электронную и распечатанную анкету, а также планшет или ноутбук, если во время выступления используются фото или видео.