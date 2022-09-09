В Первоуральске сгорел гараж с дорогой иномаркой

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске на улице Ленина произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 9 сентября в 17:00.

- На площади 20 квадратных метров сгорели: легковой автомобиль BMW, кровля и перекрытие, повреждена внутренняя отделка частного гаража, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и семь спасателей, которые потушили огонь в 17:09, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:33. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова 26 августа вспыхнул автомобиль. Горящая машина пересекла проезжую часть и улицу, после чего выехала на тротуар. По данным очевидцев, на момент возгорания водителя в салоне не было.