В Екатеринбурге спасли щенят, застрявших в колодце

Животные застряли между трубой и землей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К екатеринбуржскому специалисту «ЗооСпас» поступила заявка о том, что в одном из колодцев столицы Урала на окраине улицы Селькоровской сидит застрявший щенок.

- Чтобы попасть в коллектор, пришлось открыть круглую крышку, одолжив для этого ломик у остановившегося рядом автомобилиста, - рассказал спасатель.

Подняв крышку, он увидел застрявшего между трубой и землей щенка. Достать его было нелегко, специалисту «ЗооСпас» пришлось подкапывать грязь под трубами, чтобы достать бедняжку. После спасения одного, мужчина увидел еще двух щенят.

- Высаживаю первого щенка наружу и лезу за новыми. Они убегают от меня по тоннелю с трубами. Если их тут оставить, то это гарантированно будет значить, что придёт новый вызов и сюда придется ехать опять, - рассказал специалист.

Спасателю пришлось идти несколько метров, пока щенки не уперлись в тупик. Когда он их догнал, то взял за шкирку и вытащил на поверхность, где уже бегала их мама.