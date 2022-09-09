В Реже ищут пропавшую 76-летнюю пенсионерку

В день пропажи она была одета в черную юбку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Реже ищут пропавшую Цуканову (Кожину) Елену Романовну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 76-летней пенсионерки ничего неизвестно с 8 сентября.

В день пропажи она была одета в черную юбку, белый берет, серебристые туфли и светло-бежевую ветровку.

Особые приметы:

Рост: 167 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: седой

Цвет глаз: светло-голубой

Бабушка нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому-либо известно, о местонахождении Цукановой (Кожиной) Елены Романовны, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Анастасии (Напка) 8-950-639-66-66.