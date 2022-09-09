Площадь участка составляет 1,4 тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте снесенного общежития на Азина появятся парки и скверы. По данным постановления городской администрации, участок площадью 1,4 тысячи квадратных метров станет ТОП-1 территорией общего пользования.

Здание бывшего общежития считалось конструктивистским, оно было построено в 1934 году, а снесено весной 2022 года.

Ранее мы писали, что правительство Свердловской области утвердило программу по сносу нежилых объектов, которые находятся на участках под КРТ (комплексное развитие территорий). Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Свердловской области.