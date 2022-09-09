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Общество9 сентября 2022 15:31

Новой трамвайной веткой до Верхней Пышмы воспользовались уже 40 тысяч пассажиров

Перевозчик рассчитывает, что в скором времени ежедневный пассажиропоток составит 11 тысяч человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Запуск междугородней трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой состоялся 31 августа

Запуск междугородней трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой состоялся 31 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента открытия трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму уже 40 тысяч пассажиров воспользовались новым маршрутом под номером 333. Перевозчик рассчитывает, что в скором времени ежедневный пассажиропоток составит 11 тысяч человек, а в год можно будет перевозить до четырех миллионов уральцев.

На маршруте №333 предусмотрено 14 остановок – 10 в Екатеринбурге и четыре – в Верхней Пышме. Расстояние между конечными остановками – девять километров. Примерное время в пути в одну сторону составляет 25 минут, - рассказали в пресс-службе «Мовиста Регионы»

Напомним, что запуск междугородней трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой состоялся 31 августа. На маршруте курсируют современные низкопольные трамваи «Львенок», которые оборудованы валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля