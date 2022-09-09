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Общество9 сентября 2022 15:06

В Екатеринбурге зооспасатели вызволили из ловушки собаку, застрявшую под ванной

Хозяева четвероногого питомца сначала пытались достать его самостоятельно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Хвостатая при этом оставалась невозмутимой и во время спасательной операции даже не проронила ни звука. Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Хвостатая при этом оставалась невозмутимой и во время спасательной операции даже не проронила ни звука. Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели вызволили из ловушки собаку, которая, испугавшись грозы, забилась под ванну и застряла. К волонтерам обратились хозяева четвероногого питомца, сначала они пытались достать ее самостоятельно, но поняли, что им нужна помощь специалистов.

- Наше решение проблемы было очень простым. Раздробив цемент, которым ванна двумя сторонами была смонтирована со стенами, и действуя ломиком как рычагом, я приподнял ванну на несколько сантиметров, а хозяин с нескольких попыток вытянул оттуда многострадальную собачку, - рассказал Евгений Зенков из «Зооспаса».

Хвостатая при этом оставалась невозмутимой и во время спасательной операции даже не проронила ни звука.

Ранее уральские зооспасатели сняли с дерева котенка, который несколько дней просидел на ветке. Кстати, когда волонтеры ехали на этот вызов, кто-то из местных жителей попытался самостоятельно спустить усатого на землю.