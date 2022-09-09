В Нижних Сергах заводчанин получил 100 тысяч рублей за травму на производстве

Нижнесергинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах заводчанин получил 100 тысяч рублей за травму, которую он получил на производстве. Инцидент произошел на «Уральском заводе эластомерных уплотнений» в ноябре прошлого года.

- В подготовительном цехе работник предприятия при выполнении своих служебных обязанностей на охлаждающем устройстве допустил соприкосновение с резиновой лентой, после чего произошло затягивание руки по локоть, это привело к перелому левой плечевой кости, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение работодателем требований об охране труда. На станке не было инструкции на русском языке.

- Нижнесергинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, - добавили в ведомтсве.