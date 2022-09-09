В последний день трансферного окна в «Урал» перешел серб Лазар Ранджелович

Игрок защищал цвета команд из Сербии, Греции, Испании и даже успел поиграть в Лиге Чемпионов УЕФА. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

В последний день летнего трансферного окна футбольный клуб «Урал» усилился еще одним легионером. В стан «шмелей» перешел 25-летний сербский нападающий Лазар Ранджелович. Для выступлений за клуб из Екатеринбурга игрок выбрал номер 9.

Игрок защищал цвета команд из Сербии, Греции, Испании и даже успел поиграть в Лиге Чемпионов УЕФА.

- В сентябре 2018 года новичок «Урала» получил свой первый вызов в юношескую сборную Сербии и в дебютной игре отметился голом. Спустя два года Ранджелович впервые сыграл за главную команду своей страны. Он принял участие в игре Лиги наций против сборной Росси, - отметили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, в последние дни «шмели» также подписали Райя Влута, Сильвие Бегича, Ибраима Сиссе и Егора Филипенко.