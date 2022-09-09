В Свердловской области не собираются отменять обязательную вакцинацию от COVID-19

Категории граждан, которым нужно вакцинироваться, расширяться не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не собираются отменять обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских на пресс-конференции.

- Расширения не планируется. Отмены пока тоже нет, - сообщил он.

Козловских отметил, что пока еще есть группы риска. Для них постановления об обязательной вакцинации продолжают действовать.

При этом свердловский Роспотребнадзор не настаивает на введении обязательного масочного режима. Козловских отметил, что на заседании оперштаба посоветовали рекомендовать соблюдение масочного режима. По его словам, некоторые промышленные предприятия ввели его. Также масочный режим вернули в медицинские учреждения.

Ранее в Свердловской области ликвидировали оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Такое распоряжение появилось на официальном портале правовой информации. Оперштаб был создан 18 марта 2020 года.