Когда поездка была завершена, мужчина вспомнил, что на заднем сидении у него лежит бумажник Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге таксист заподозрил пассажирку в краже кошелька. Пострадавший рассказал, что все произошло 7 сентября, когда он по заказу приехал на улицу Тимирязева, в салон села женщина.

Как пишет паблик «Инцидент. Екатеринбург», когда поездка была завершена, мужчина вспомнил, что на заднем сидении у него лежит бумажник, он хотел забрать его, но тот пропал.

- В кошельке были банковские карты и документы: паспорт, права, СНИЛС, прописка, миграционная карта. Восстановить не смогу, так как я гражданин Узбекистана, - рассказал пострадавший.

Мужчина написал заявление в полицию. В УМВД по Екатеринбургу призвали гражданку самостоятельно явиться в территориальный ОВД по адресу Челюскинцев, 96 и дать пояснения.

Ранее в уральской столице таксист украл с карты парня, которого он подвозил, 18 тысяч рублей. В полицию обратился 25-летний местный житель и рассказал, что с его счета пропала крупная сумма, при этом он заметил, что «пластик» у него пропал.