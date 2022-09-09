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Общество9 сентября 2022 13:00

В Екатеринбурге директор предприятия больше двух месяцев не платил подчиненным зарплату

Ситуацией заинтересовались в следственном комитете
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ситуацией заинтересовались в следственном комитете

Ситуацией заинтересовались в следственном комитете

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге директор местного предприятия больше двух месяцев не выплачивал своим подчиненным зарплату. Ситуацией заинтересовались в следственном комитете, там возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Теперь начальнику грозит до трех лет лишения свободы.

- По версии следствия, директор ООО из корыстной и иной личной заинтересованности полностью свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату нескольким работникам указанного предприятия на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас идет сбор доказательств по делу, допрашиваются свидетели, анализируется финансовая и иная документация. Напомним, в Ачите работники местной аптеки добились получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Во время разбирательства выяснилось, что в июне этого года шесть сотрудников не дождались денег.