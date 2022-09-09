Свердловские частные аптеки могут лишиться льготных лекарств

В регионе распределением льготных лекарств занимаются 197 аптек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области частные аптеки могут лишиться льготных лекарств. Региональный Минздрав намерен передать отпуск лекарств ГАУ СО «Фармация», сообщает портал 66.RU.

Представители аптечных сетей «Радуга», «Живика» и «Здоровье» заявили, что уже сталкиваются с трудностями. Государственные больницы начали отказывать им в аренде. ГАУ СО «Фармация» в свою очередь ограничивает поставки препаратов по программам льготного отпуска.

По данным 66.RU, Минздрав Свердловской области хочет передать льготные медикаменты государственным аптекам, которые появятся во всех больницах, где есть пациенты-льготники. В регионе распределением лекарств для таких больных занимаются 197 аптек, в том числе 80 точек «Фармации».

В январе стало известно, что в Свердловской области можно получить в аптеке льготные лекарства по электронному рецепту. Пациенту нужно иметь при себе только СНИЛС и паспорт.