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Общество9 сентября 2022 12:38

Авиакомпания «Икар» запустила прямое сообщение между Екатеринбургом и Волгоградом

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Теперь частота полетов на направлении увеличится до четырех в неделю

Теперь частота полетов на направлении увеличится до четырех в неделю

Фото: Наталья Гоцанюк

Авиакомпания «Икар» запустила прямое сообщение между Екатеринбургом и Волгоградом. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам на самолетах Embraer 190. Теперь частота полетов на направлении увеличится до четырех в неделю.

- Вылеты из Екатеринбурга осуществляются в 23.45, прибытие в Волгоград на следующий день в 0.15. Отправление из Волгограда в 18.20, прилет в Кольцово в 22.45. Указано местное время, - рассказали в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings получила разрешение на осуществление полетов из Екатеринбурга в Иран. Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

Периодичность разрешенных вылетов - три раза в неделю. Впервые о планах уральской ассоциации туризма, которая хочет запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Иран, стало известно в начале августа.