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Общество9 сентября 2022 12:17

В Нижнем Тагиле нашли мошенницу, продававшую несуществующие путевки до Анапы

Как только потенциальные покупатели переводили деньги, женщина пропадала
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от рук 58-летней мошенницы, которая предлагала путевки в детский лагерь в Анапе всего за 10% от реальной стоимости. Как только потенциальные покупатели переводили деньги, женщина пропадала.

- Женщина обещала заказчикам выдать путевки на общем собрании в начале лета. Позже переносила намеченное мероприятие, ссылаясь на состояние здоровья, а потом просто перестала выходить на связь. Пострадавшие граждане обратились с заявлением в полицию, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», женщину до суда отпустили под подписку о невыезде. Уже установлены четверо пострадавших. Силовики полагают, что таковых было гораздо больше. Если вы стали жертвой такого обмана, сообщите в подразделение уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435)97-61-01, 97-61-02.