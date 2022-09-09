В Нижнем Тагиле нашли мошенницу, продававшую несуществующие путевки до Анапы

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от рук 58-летней мошенницы, которая предлагала путевки в детский лагерь в Анапе всего за 10% от реальной стоимости. Как только потенциальные покупатели переводили деньги, женщина пропадала.

- Женщина обещала заказчикам выдать путевки на общем собрании в начале лета. Позже переносила намеченное мероприятие, ссылаясь на состояние здоровья, а потом просто перестала выходить на связь. Пострадавшие граждане обратились с заявлением в полицию, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», женщину до суда отпустили под подписку о невыезде. Уже установлены четверо пострадавших. Силовики полагают, что таковых было гораздо больше. Если вы стали жертвой такого обмана, сообщите в подразделение уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435)97-61-01, 97-61-02.