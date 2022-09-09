В Свердловской области в октябре начнут работать 10 уникальных бригад врачей

С первых дней с пациентами будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, неврологи, медицинские психологи и клинические логопеды. Фото: «Фонд святой Екатерины»

В Свердловской области с 1 октября начнут работать 10 уникальных бригад со специалистами по ранней реанимации. Об этом сообщает «Фонд святой Екатерины».

- Технология ранней реабилитации была разработана именно здесь, поэтому наша область и была выбрана первой. Это одна из приоритетных задач для нашего региона. Главные врачи ведущих больниц активно в это включились, и мы обучали уже готовые команды, которые и будут работать с пациентами, - рассказал директор Клиники института мозга Андрей Белкин.

За полгода учебный центр клиники выпустил 61 специалиста. Бригады с медиками начнут работать в системе медицинского страхования.

Ранняя реабилитация помогает профилактировать негативные последствия для пациента, сокращая срок его нахождения в палате интенсивной терапии. С первых дней с пациентами будут работать врач-реаниматолог, специалисты физической реабилитационной медицины, неврологи, медицинские психологи и клинические логопеды.