В Ревде задержали двух парней, воровавших металлолом с вагонов

Ущерб достигает 7,5 тысяч рублей. Фото: Управление на транспорте МВД РФ по УрФО

На станции Ревда транспортные полицейские задержали двух молодых людей 19 и 20 лет, которые воровали металл с грузового вагона. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

- В ходе проверки правоохранители установили, что задержанные с полувагона грузового поезда, стоящего на станции, сбросили на землю лом черного металла, затем начали перетаскивать украденное в личный автомобиль, припаркованный недалеко от железнодорожной дороги, - говорится в сообщении.

Молодых людей задержали 30 августа. Похищенное у них изъяли. Оба задержанных оказались жителями Ревды. Один из них является студентом техникума, второй нигде не работает и не учится. Также полицейские выяснили, что они причастны к другой аналогичной краже железнодорожных деталей на этом же участке дороги.

Задержанные рассказали, что планировали сдать лом в ближайший к вокзалу пункт приема за деньги. Общий вес подготовленного к хищению металла составил 380 килограммов. Ущерб достигает 7,5 тысяч рублей. На молодых людей завели уголовное дело.