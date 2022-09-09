На СвЖД робот объясняет школьникам правила безопасного поведения в зоне движения поездов

Фото из архива РЖД

Программа направлена на предотвращение ситуаций, в которых несовершеннолетние могут получить травмы на объектах жд транспорта.

8 сентября на вокзале Тюмень ростовой робот, специально запрограммированный студентами факультета «Мехатроника» Уральского университета путей сообщения (УрГУПС) на знание железнодорожной тематики, помогал школьникам и студентам-первокурсникам справиться с викториной по безопасности. «Искусственный интеллект» освоил порядка 50 вопросов, раскрывающих тему, и «подсказывал» ребятам правильные ответы. Например, робот знает, какой сигнал дает машинист перед началом движения вперед или назад, и сколько времени требуется, чтобы поезд смог остановиться; может рассказать правила поведения в зоне движения поездов.

Фото из архива РЖД

Свердловская магистраль традиционно проводит профилактические мероприятия для школьников в начале учебного года. Для взаимодействия с подростковой аудиторией железнодорожники постоянно ищут и тестируют новые форматы: рассказывают о правилах безопасности в близких детям жанрах комиксов и видеороликов, задействуют интернет-площадки и социальные сети. Младшим школьникам изучать правила помогают популярные киногерои (артисты в образах этих персонажей). Кроме того, совместно с транспортной полицией, железнодорожники проводят рейды в зоне движения поездов, во время которых останавливают нарушителей и объясняют, почему их действия связаны с риском для жизни.

Фото из архива РЖД

СвЖД напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. При нахождении в зоне движения поездов необходимо отказаться от использования наушников и не отвлекаться на гаджеты.

С начала 2022 года на СвЖД из-за несоблюдения правил безопасности пострадали четверо несовершеннолетних, трое из них погибли.