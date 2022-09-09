Учителя, угрожавшего детям, доставили в полицию

В полиции заинтересовались инцидентом в школе на Эльмаше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учителя биологии школы № 138 доставили в полицию на допрос. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родители учеников.

- Спасать надо парня! Он же хороший, - пояснила мама одного из учеников Ивана Б.

Скандал прогремел после того, как один из учеников пятого класса записал на аудио гневные высказывания нового учителя. Однако родители детей из параллельных классов считают, что учащиеся специально довели мужчину.

- У него дефекты речи. Поэтому они пытались обидеть и напугать его. А он как бы обычный мальчик. Он стал кричать, когда уже по-другому они не понимали. Попытался таким образом отстоять свой авторитет. Мой сын, например, в восторге от нового учителя, - пояснили родители.

В полиции подтвердили намерения опросить участников конфликта.

- Информация, опубликованная в СМИ, была зарегистрирована в территориальном ОВД. Участники инцидента будут опрошены. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - сообщили в пресс-группе УМВД.