В Уральском медуниверситете открыли новую брендированную аудиторию ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Обновленное пространство уже успели оценить студенты и преподаватели вуза.

«Банк ВТБ и Уральский государственный медицинский университет – многолетние партнеры, и нам очень приятно, что этот банк инициирует много новаций в своей работе», — отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Открытая в УГМУ аудитория по своему оснащению соответствует всем современным требованиям – здесь будут проводиться учебные занятия и другие мероприятия для будущих врачей.

Студентам вуза также рассказали о возможностях и преимуществах региональной социальной карты «Уралочка» — ее обладателями смогут стать как обучающиеся, так и преподаватели.