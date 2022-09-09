В Уральском медуниверситете открыли новую брендированную аудиторию ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
Обновленное пространство уже успели оценить студенты и преподаватели вуза.
«Банк ВТБ и Уральский государственный медицинский университет – многолетние партнеры, и нам очень приятно, что этот банк инициирует много новаций в своей работе», — отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.
Открытая в УГМУ аудитория по своему оснащению соответствует всем современным требованиям – здесь будут проводиться учебные занятия и другие мероприятия для будущих врачей.
Студентам вуза также рассказали о возможностях и преимуществах региональной социальной карты «Уралочка» — ее обладателями смогут стать как обучающиеся, так и преподаватели.