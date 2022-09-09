Суд приговорил курьера к 1 году ограничения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор курьеру-велосипедисту, сбившему на тротуаре женщину. По данным гособвинителя, 14 декабря 2021 года около 14 часов Никита Аристов, нарушая ПДД, ехал на велосипеде по левому тротуару вдоль Луначарского в сторону Декабристов, несмотря на то, что проезжая часть была свободна, отвлекся от дороги и наехал на женщину.

- В результате пешеходу причинены травмы, которые экспертом расценены как причинившие тяжкий вред ее здоровью, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Осужденный вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение иным участником дорожного движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд приговорил Никиту Аристова к 1 году ограничения свободы. Кроме того, он должен будет оплатить расходы на лечение и проезд, а также компенсацию морального вреда на сумму больше 210 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили ,что приговор не вступил в законную силу.