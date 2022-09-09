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Общество9 сентября 2022 8:38

Почти половина медсестер Свердловской области ищут работу в другой сфере

Из-за этого в больницах катастрофически не хватает сотрудников
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Половина медсестер не возвращаются на должность после увольнения

Половина медсестер не возвращаются на должность после увольнения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 46% медицинских сестер после увольнения из учреждений здравоохранения ищут работу в другой сфере деятельности, либо на другой должности. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

С начала года в регионе открыто больше 1000 вакансий медсестер, что на четверть больше, чем в прошлом года. Средняя заработная плата на этой должности составляет 35 тысяч рублей, но желающих работать совсем немного. Сегодня на одну вакансию приходится 1,6 резюме при норме в 5-6 резюме.

Чаще всего медсестры, уволившиеся с прежнего места работы рассматривают должности администратора, менеджера по продажам, ассистента врача, продавца, секретаря, массажиста, медицинского представителя.