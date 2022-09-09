В Екатеринбурге осудили мужчину, напавшего на 86-летнюю бабушку

Его приговорили к трем годам в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 36-летнему Олегу Колташову, который напал на 86-летнюю бабушку и ограбил ее. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 31 мая 2022 года у Колташова, заметившего, что потерпевшая является пожилой 86-летней женщиной и не сможет оказать должного сопротивления, возник преступный умысел на совершение разбойного нападения, - говорится в сообщении.

Мужчина зашел в подъезд дома по улице Куйбышева вслед за пенсионеркой. На лестничной площадке 1 этажа он подошел к ней сзади и сорвал золотые сережки стоимость 25 тысяч рублей. Затем осужденный скрылся с места.

Колташова признали виновным по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Его приговорили к трем годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.