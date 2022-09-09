В больнице рассказали, что в неотремонтированных палатах пациенты размещаются только в случае наплыва больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мама семимесячного малыша пожаловалась на холод в детской больнице Краснотурьинска. Сначала, по словам женщины, 6 сентября их положили в боксы, где были нормальные условия, но 8 сентября их перевели в другое отделение, где не было ремонта, и стоял ужасный холод.

- Нас перевели в капельное, - рассказала женщина группе «ВКонтакте» «Краснотурьинск LIVE». - В окнах огромные щели, просто сквозит холодом. У ребенка температура. Это нереальные условия, здесь не то, что холодно, здесь дубак невыносимый. Все в один голос кричат: «несите обогреватель». Да такие дыры в окнах, обогреватель не справится.

Женщина решила отказаться от госпитализации из-за условий в палате и уехала с малышом домой.

В детской больнице Краснотурьинска «КП-Екатеринбург» рассказали, что пониженная температура в палатах связана с отсутствием отопления, которое ориентировочно начнут подключать с 15 сентября. Также в медучреждении объяснили, почему в палате, куда перевели маму с малышом, не было ремонта.

- В неотремонтированных палатах пациенты размещаются только в случае наплыва больных, который наблюдается сейчас в связи с сезонным ростом заболеваемости, - рассказали в больнице. - В ожидании старта капитального ремонта необходимые текущие работы в боксах третьего поста инфекционного отделения осуществляются силами больницы.

Ремонт в помещении, о котором идет речь, планируют начать в 2022-2023 году. Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Она будет завершена до середины октября. Стоимость работ составит 50,8 млн рублей.