Должник в Надыме засудил надоедливых коллекторов

Мужчина получит 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Надым на Ямале засудил надоедливых коллекторов, которые длительное время требовали от него отдать долг. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Мужчина взял займ в одной из финансовых организаций города, но рассчитаться вовремя не смог. После этого его начали доводить подключившиеся к делу коллекторы.

Мужчина, который намеревался отдать долг, обратился в суд, потребовав наказать коллекторов, грубо нарушающих закон. Суд постановил выплатить ему 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.