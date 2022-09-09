В Екатеринбурге за три дня за неправильную перевозку детей наказали 54 водителя

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 5 по 7 сентября сотрудники ГИБДД за неправильную перевозку детей наказали 54 водителя. Также во время рейда 28 автомобилистов были оштрафованы за непристегнутый ремень, 22 - за нарушение правила перевозки пассажиров и задержаны 17 - севшие за руль пьяными. Всего было пресечено более 1500 нарушений ПДД. Всего было пресечено более 1500 нарушений ПДД.

- ГИБДД Екатеринбурга провела на территории города профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Оно было направлено на профилактику и недопущение ДТП, связанных с перевозкой детей-пассажиров без специальных удерживающих устройств, а также нарушений использования ремней безопасности водителями и пассажирами, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, на трассе под Алапаевском водитель Hyundai Accent с пятью пассажирами в салоне вылетел с трассы и перевернулся порядка десяти раз. Авария произошла 8 сентября около 14:20 местному времени.

В результате ДТП 40-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия до прибытия бригады медиков. Все пассажиры, находившиеся внутри, госпитализированы в лечебные учреждения Алапаевска и Ирбита. Погибший водитель не имел прав, а машину купил всего неделю назад.