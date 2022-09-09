Первые бесплатные приемы юристов откроются в двух отделениях МФЦ Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МФЦ Свердловской области откроют бесплатные юридические консультации. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан». Работа над организацией юридических приемов уже началась.

Предложил проводить юридические приемы депутат Госдумы Андрей Альшевских, чтобы обезопасить граждан от юристов-мошенников.

- На приемах наслышан о юристах-мошенниках. «Жулики в профессии» пользуются правовой неграмотностью сограждан и всеми способами вытягивают из них деньги. Бывает, раздают невыполнимые обещания, составляют письма в инстанции, куда заведомо не требуется, либо раньше времени заставляют клиентов подписать акты о проделанном, - рассказал депутат.

Он также отметил, что юристы уже консультируют граждан в офисах МФЦ в Пермском крае и в Ростовской области. В Свердловской области первые бесплатные приемы юристов откроются в двух отделениях МФЦ Екатеринбурга Сибирском тракте, 2 и на Рощинской, 21.