В Свердловской области ликвидировали оперштаб по борьбе с коронавирусом

Оперштаб занимался принятием решений по сдерживанию роста заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидировали оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Оперштаб был создан 18 марта 2020 года. Он занимался принятием решений по сдерживанию роста заболеваемости. Среди них были введение обязательного масочного режима, дистан в школах, удаленка на предприятиях, локдаун в торговых центрах и другие. Главой оперштаба был губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А его заместитель Павел Креков давал брифинги.

По данным на 8 сентября, за сутки коронавирус подтвердился у 1 560 жителей региона При этом два пациента скончались.