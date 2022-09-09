В школе Екатеринбурга время урока сократили до 35 минут

Сократить время урока решили из-за большого количества учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №18 Екатеринбурга время урока сократили до 35 минут. На это пожаловались родители.

- Нам сообщили, что школа вынуждена сократить время урока с 40 до 35 минут, - рассказала E1.RU одна из мам. - Более того, еще планируют ввести один раз в неделю для каждого класса дистанционно уроки. Я считаю, это не решение вопроса.

Родителям объяснили, что к такому решению пришли из-за большого количества учеников. Мол, учебное заведение рассчитано на 500 человек, а учится втрое больше. Из-за этого вторая смена заканчивается очень поздно и, чтобы дети пораньше возвращались домой, руководство школы решило сократить продолжительность урока.

В департаменте образования заверили, что руководство школы имеет право самостоятельно определять время уроков.

- В соответствии со статьей 28 федерального закона об образовании разработка правил внутреннего распорядка, в том числе установление продолжительности учебных занятий относится к компетенции образовательной организации, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.