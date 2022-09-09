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Общество9 сентября 2022 6:09

В сентябре запустят скоростной поезд из Екатеринбурга в Красноуфимск

Он начнет курсировать в 20-х числах
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Также обсуждался запуск «Ласточки» на север области

Также обсуждался запуск «Ласточки» на север области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоростной поезд «Ласточка», курсирующий между Екатеринбургом и Красноуфимском запустят в 20-х числах сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Добраться до города можно будет из Екатеринбурга без пересадки на станции Дружинино. Думаю, жители оценят, как это удобно, - написал глава региона.

Также он отметил, что на совещании обсуждался запуск «Ласточки» на север области. По словам Куйвашева, сейчас нужно выбрать станцию, на которую будет приходить поезд: Волчанск, Бокситы или Карпинск.

-Когда вопрос будет решен, главам северных территорий нужно запустить автобусы до станции: чтобы людям было удобно, и чтобы поезда были загружены, - подчеркнул губернатор.

Со 2 сентября в Свердловской области начали ходить четыре скоростных поезда из Екатеринбурга в Качканар. Три «Ласточки» идут через Нижний Тагил и через аэропорт Кольцово.