ВТБ: спрос на ипотеку на Среднем Урале в августе вырос на 11%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Клиенты банка за прошлый месяц оформили жилищные кредиты на общую сумму около 2 млрд рублей.

На стандартные программы банка приходится 1,3 млрд рублей – порядка 70% от общего объема сделок. Остальную часть составляют кредиты по льготным госпрограммам – семейной ипотеке и ипотеке с господдержкой, а также сделки по рефинансированию. Всего за 8 месяцев этого года ВТБ предоставил заемщикам в регионе ипотечные кредиты на общую 12,3 млрд рублей.

В целом по стране заемщики ВТБ с начала года оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка за этот период вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе клиенты ВТБ провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.