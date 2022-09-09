Подросток, изрезавший лицо школьнице, решил остаться за решеткой

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Свердловской области/соцсети

15-летний школьник из Березовского Александр В. (имя изменено – прим.ред), обвиняемый в покушении на убийство девушки, не обжаловал свой арест. Ранее Октябрьский районный суд арестовал подростка до 1 ноября. По версии следствия, 2 сентября Александр напал с кухонным ножом на 16-летнюю девушку в поселке Исток.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- В установленный процессуальный срок (3 дня) апелляция не поступала. Но это не значит, что он позже может обратиться в суд с различного рода ходатайствами, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Октябрьского суда.

Ранее отец девочки рассказал, что его дочь вышла из комы. Возможно, ее выпишут из больницы к концу этой недели.