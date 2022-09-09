Молодой человек написал заявление на водителя, толкнувшего его Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше автомобилист ударил пешехода, сделавшего ему замечание. Инцидент произошел вечером, 6 сентября на перекрестке улиц Стачек - Баумана. Водитель припарковался на пешеходном переходе и был недоволен, когда ему на это указали.

- Сын постучал по багажнику, попросил проехать, либо назад, либо вперед. Началась словесная перепалка, - рассказала мама пострадавшего группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Водитель, повернув на улицу Стачек, вышел из машины, догнал молодого человека и толкнул его в спину.

По ее словам, парень получил ссадины лица и травму головы. Он обратился в полицию. В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что заявление о конфликте поступило в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района.

Фото: Инцидент Екатеринбург

- В настоящее время сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по данному факту, - сообщили в полиции.

Если вы были очевидцем конфликта между автомобилистом и молодым человеком, сообщите об этом по телефонам 3564214 или 102(02).