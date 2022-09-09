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Происшествия9 сентября 2022 5:38

На Эльмаше автомобилист ударил пешехода, сделавшего ему замечание

Водитель припарковался на пешеходном переходе
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Молодой человек написал заявление на водителя, толкнувшего его

Молодой человек написал заявление на водителя, толкнувшего его

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше автомобилист ударил пешехода, сделавшего ему замечание. Инцидент произошел вечером, 6 сентября на перекрестке улиц Стачек - Баумана. Водитель припарковался на пешеходном переходе и был недоволен, когда ему на это указали.

- Сын постучал по багажнику, попросил проехать, либо назад, либо вперед. Началась словесная перепалка, - рассказала мама пострадавшего группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Водитель, повернув на улицу Стачек, вышел из машины, догнал молодого человека и толкнул его в спину.

По ее словам, парень получил ссадины лица и травму головы. Он обратился в полицию. В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что заявление о конфликте поступило в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

- В настоящее время сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по данному факту, - сообщили в полиции.

Если вы были очевидцем конфликта между автомобилистом и молодым человеком, сообщите об этом по телефонам 3564214 или 102(02).