В МФЦ Каменска-Уральского не было условий для горожан с ограниченными возможностями здоровья

Прокуратура в адрес директора госучреждения внесла представление об устранении нарушений законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прокуратура проверила МФЦ на предмет обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и обнаружила нарушения. Законодательство не соблюдали в отделах, расположенных по улицам Ленина, Октябрьская и Алюминиевая.

- В частности, на прозрачных полотнах дверей отсутствовала яркая контрастная маркировка, отсутствовали технические средства информации и сигнализации, не размещены информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля при входе в помещения и внутри, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, не было в помещениях и предупреждающих тактильных указателей на полу перед дверными проемами и лестницами. А в помещении отдела на Октябрьской и вовсе отсутствовала возможность свободного маневрирования инвалиду-колясочнику.

Прокуратура в адрес директора госучреждения внесла представление об устранении нарушений законодательства. После этого в отделах МФЦ устранили нарушения.

Кроме того, МФЦ было заключено два госконтракта на выполнение работ по ремонту помещений с целью дальнейшего их приспособления для лиц с ограниченными возможностями.