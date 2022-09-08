По случаю ремонта эстрада поменяла свое название. Фото: пресс-служба ЦПКиО им.Маяковского

Ремонт Театральной эстрады в парке Маяковского завершится летом 2023 года. По данным пресс-службы ЦПКиО, основные работы пройдут в декабре.

- В рамках реконструкции пришлось убрать с площадки все тополя - время их не пощадило, деревья стали небезопасны. После ремонта мы посадим туда сосны — благородные деревья без пуха и с приятным запахом, - рассказали в пресс-службе парка.

По случаю ремонта эстрада поменяла свое название, раньше она называлась «Летней».

Ранее мы писали, что в парке Маяковского появится новая экологичная площадка для детей. Специалисты проведут реконструкцию старой территории слева от центральной аллеи.