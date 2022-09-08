Врачам приходилось использовать аппарат Маклакова. Фото: Минздрав Свердловской области

В больницу Асбеста поступил аппарат для бесконтактной проверки зрения. Как сообщает Министерство здравоохранении Свердловской области, оборудование приобретено больше, чем за 500 тысяч рублей.

- Раньше здесь уже стоял бесконтактный тонометр, но несколько лет назад он сломался и восстановлению не подлежал. Мы не имели возможности приобрести другой прибор, - рассказал руководитель больницы Асбеста.

Врачам приходилось использовать аппарат Маклакова, из-за которого осмотр пациентов проходил дольше, а результат не всегда оказывался правильным. С новым аппаратом таких проблем не будет, он удобен и безопасен как для врача, так и для пациента.