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Общество8 сентября 2022 19:51

В больницу Асбеста поступил аппарат для бесконтактной проверки зрения

Стоимость оборудования составила больше полумиллиона рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Врачам приходилось использовать аппарат Маклакова. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачам приходилось использовать аппарат Маклакова. Фото: Минздрав Свердловской области

В больницу Асбеста поступил аппарат для бесконтактной проверки зрения. Как сообщает Министерство здравоохранении Свердловской области, оборудование приобретено больше, чем за 500 тысяч рублей.

- Раньше здесь уже стоял бесконтактный тонометр, но несколько лет назад он сломался и восстановлению не подлежал. Мы не имели возможности приобрести другой прибор, - рассказал руководитель больницы Асбеста.

Врачам приходилось использовать аппарат Маклакова, из-за которого осмотр пациентов проходил дольше, а результат не всегда оказывался правильным. С новым аппаратом таких проблем не будет, он удобен и безопасен как для врача, так и для пациента.