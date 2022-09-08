Тагильские баскетболисты стали призерами первенства Свердловской области

Победа тагильчанок не стала неожиданностью. Фото: Администрация Нижнего Тагила

Команда баскетболисток из Нижнего Тагила стала призером первенства Свердловской области среди спортсменок до 15 лет. Как сообщает городская администрация, девушек подготовили Елена Волкова и Светлана Ненашева.

- Победа тагильчанок не стала неожиданностью, в прошлом сезоне эта команда завоевала «золото» первенства Уральского федерального округа, а затем вышла в финал Всероссийских соревнований среди девушек этого возраста, - рассказали в мэрии Нижнего Тагила.

Ранее мы писали, что Спортсмены из Нижнего Тагила забрали два «золота» в первенстве России по гребному слалому. Соревнования проходили в городе Окуловка Новгородской области.