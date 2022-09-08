Всего на счету игрока чуть больше 100 матчей в российском чемпионате. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Состав футбольного клуба «Урал» пополнился защитником из Хорватии. Сильвие Бегич уже прилетел в Екатеринбурге и прибыл в расположение команды. Планируется, что уже завтра 29-летний легионер проведет свою первую тренировку.

- На молодежном уровне Сильвие Бегич начал играть в боснийском клубе из своего родного города Посушье, Летом 2017 года начался российский этап карьеры Сильвие. Сначала он перешел в «Оренбург», с которым с первого сезона вышел в РПЛ. Следующим клубом стал «Рубин», из которого он в сезоне-2021/22 уходил в аренду в «Крылья Советов», - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

Всего на счету игрока чуть больше 100 матчей в российском чемпионате. Ранее стало известно, что «шмели» подписали бывшего защитника московского «Спартака» и испанской «Малаги» Егора Филипенко.